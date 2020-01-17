المالية النيابية تقدم مقترحا بشأن استقطاع قروض الموظفين المحالين للتقاعد

2020/01/17 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن تقديمها مقترحا لاستقطاع مبالغ قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية، دون المطالبة بتسديد ماتبقى من بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة للتقاعد".

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