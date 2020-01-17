بومبيو يتمنى الشفاء العاجل للسيد السيستاني ويصفه بمصدر للهداية والإلهام للعراقيين

2020/01/17 | 14:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، بعد العملية الجراحية التي خضع لها أمس إثر تعرض ساقه للكسر.

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