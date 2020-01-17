2020/01/17 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب عن تحالف سائرون ، الجمعة، ان المياه الراكدة بدأت "تتحرك" والقوى السياسية "بدأت تتنازل" للعراق ومضت قدما لاختيار شخصية غير جدلية لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد حراكا سريعا وموسعا لاختيار الشخصية المناسبة لشغل المنصب.

وقال النائب رياض المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوى السياسية الفاعلة بالساحة السياسية العراقية بدأت تدرك جيدا اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة واختيار رئيس وزراء جديد"، مبينا ان "الايام المقبلة ستشهد حراك سريع وموسع لاختيار الشخصية المناسبة لشغل منصب رئيس الوزراء".

واضاف المسعودي، ان "المياه الراكدة بدأت تتحرك، والقوى السياسية بدأت تتنازل للعراق، ومضت قدما لاختيار شخصية غير جدلية وتحدد عمر هذه الحكومة وتبدأ بخطوات اجراء الانتخابات المقبلة المبكرة في ظل قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة وترك الكلمة الفصل للشعب العراقي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: بدأت المياه الراكدة تتحرك والقوى السياسية تتنازل ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: بدأت المياه الراكدة تتحرك والقوى السياسية تتنازل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).