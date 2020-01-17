المرجع السيستاني يغادر المستشفى عائداً إلى النجف

2020/01/17 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غادر المرجع الاعلى، علي السيستاني، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، مستشفى الكفيل في محافظة كربلاء، بعد اجراء عملية جراحية له، اثر تعرض فخذه الايسر للكسر.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن السيستاني خرج إلى منزله في محافظة النجف، بعد تلقيه العلاج بشكل تام، والسماح له من قبل الكادر الطبي الذي اشرف على عمليته الجراحية في الفخذ الايسر بمستشفى الكفيل يوم أمس.

وطمأن الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية الجراحية للمرجع الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، بشأن وضعه الصحي.

وقال الفريق العراقي، إنه "يبشّر الناسَ بسرعة شفائه إن شاء الله تعالى"، مضيفاً أنه "سيوافي بالمزيد من الأخبار حال توفّرها"، وذلك وفق ما نقل موقع "شبكة الكفيل العالمية".

ونقل الموقع عن ممثل المرجع، السيد أحمد الصافي، يوم أمس إن "نجاح عمليّة المرجع الدينيّ الأعلى".

وكان مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، أفاد أمس الخميس، بخروج المرجع الاعلى، علي السيستاني، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "كادراً طبيا أجرى عملية للمرجع السيستاني، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ ليلة أمس".

واضاف أن "السيستاني، خرج من صالة العمليات بعد اجراء العملية".

وكان مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، افاد أمس الخميس، بتعرض المرجع إلى التواء في قدمه الليلة الماضية.

وقال المصدر في بيان رسمي تلقته (بغداد اليوم)، إن "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرّض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - بإشراف فريق طبي عراقي".

وأضاف، المصدر في بيانه: "نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء".

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، الدوائر المختصة في الوزارة باستقبال طلبات المنتسبين المستقيلين الراغبين بالعودة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ا

بغداد اليوم- بغداد

غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أمس الخميس.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر"، وتابعته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، توضيحا بشأن ظهور ’’شق ناري’’ في سماء عدد من المدن العراقية.





وقال عطية على صفحته في فيسبوك، إن "ما ظهر ويظهر في سماء بعض المدن خلال ال

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