لافرار من الحقيقة.. الجيش الامريكي يعترف بمرارة التجربة الايرانية

2020/01/17 | 14:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انكاره بوقوع خسائر بشرية، الجيش الأمريكي يعترف باصابة 11 جندياً نتيجة القصف الصاروخي الايراني في قاعدة عين الاسد في العراق ردا على اغتيال الشهيدي...

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