المحطة الفضائية تعدل مدارها

2020/01/17 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا.

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