الحلبوسي: لا وجود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد

2020/01/17 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة، عدم جود لأي طرح بشأن تشكيل أقاليم في البلاد.

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