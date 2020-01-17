2020/01/17 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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المرشد الأعلى الإيراني يغرد متمنياً السلامة للمرجع السيستاني

يتبع.



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بغداد اليوم متابعة

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، تنصيف حزب الله اللبناني بشقيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية".

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي أن " وزارة الخزانة البريطانية صنفت،&nbs

بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسى جونتشاروك، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونتشاروك في حسابه على موقع "فيسبوك" قائلا، "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برن

بغداد اليوم – متابعة

اصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الخميس، على اثنين من الرعايا الإيرانيين حكما بالسجن 68 شهرا بتهمة "التجسس".

وذكر موقع شبكة اي بي اس أنه فقد "حُكم على أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عاما)، وهو مواطن يحمل جنسية

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