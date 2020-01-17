تداعيات مقتل سليماني والطائرة الاوكرانية مستمرة.. شركة فرنسية توقف رحلاتها في الاجواء العراقية والايرانية

2020/01/17 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة “إير فرانس- كيه.إل.إم”، اليوم الجمعة، أيقاف التحليق فوق إيران والعراق عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية.وحلت كل من كانتاس الأسترالية والخطوط الجوية السنغافورية في وقت سابق مسارات جميع الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوي العراقي والإيراني.وألغت طيران الإمارات رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي يوم الأربعاء 8 […]

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