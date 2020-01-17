بريطانيا تصنّف “حزب الله” بجناحيهِ السياسي والعسكري “منظمة إرهابية”

2020/01/17 | 15:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، تنصيف “حزب الله” اللبناني بجناحيه، العسكري والسياسي، “منظمة إرهابية”.وذكرت الوزارة في بيان نقله موقع “سكاي نيوز”، أن «وزارة #الخزانة_البريطانية […]

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