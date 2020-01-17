الزيادي يعلن استكمال التحقيق في احداث البصرة

2020/01/17 | 15:50 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اعلن النائب بدر الزيادي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إن”اللجنة استكملت التحقيق بالأوضاع الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً”، مشيراً الى أن”التقرير الذي سيُقرأ من اللجنة في البرلمان شخص تقصيراً من بعض القيادات الأمنية “.“التقرير أوصى بإحالة بعض المقصرين الى التحقيق والنقل وإجراءات أخرى لكي لا تتكرر حالات القتل والخطف في المحافظة ...

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