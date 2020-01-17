زيدان يبدي حزنه لإقالة فالفيردي

2020/01/17 | 16:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يبدي حزنه لإقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة

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