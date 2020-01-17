من ضمنها العراق، دول عربية تتصدر قائمة الدول الاكثر اضطهادٍ المسيحيين في العالم

2020/01/17 | 16:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أصدرت منظمة “أوبن دورز open doors” تقريرها السنوي الذي ترصد فيه أحوال المسيحيين في خمسين دولة يواجهون فيها الاضطهاد.أوبن دورز هي منظمة تدعم المسيحيين المضطهدين في أكثر من 70 دولة حول العالم، حيث يرزح المسيحيون تحت قيود اجتماعية أو دينية أو قانونية، مقرها الرئيسي في هولندا وتمتلك 25 مكتباً حول العالم.وبحسب …

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