مستشفى الكفيل يصدر بياناً بشأن الوضع الصحي للمرجع السيستاني

2020/01/17 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدر مستشفى الكفيل، الجمعة، بياناً بشأن الوضع الصحي للمرجع الديني، علي السيستاني بعد خروجه من المست...





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