لافروف يدعو الدول الخليجية وإيران للبدء بحوار لتطبيع الأوضاع بالمنطقة

2020/01/17 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية الروسي سيجي لافروف، إيران ودول الخليج الى البدء بحوار لحل المشكلات العالقة في المنطقة.

وأكد لافروف في تصريح، انه أجرى اتصالات هاتفية مع مسؤولين في كل من إيران والسعودية والإمارات، لحثهم على الشروع بحوار مشترك بينهم، مبينا ان تلك البلدان أبدت تفهما لأهمية تطبيع الأوضاع، والحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة، على الرغم من عدم اتخاذها أية خطوة فعلية في هذا المجال.

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