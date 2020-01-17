الطيران المدني الهولندي يوقف التحليق فوق العراق

2020/01/17 | 16:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم، الجمعة، وقف التحليق فوق العراق وإيران.وذكرت الشركة في بيان، إنها “لم توقف التحليق فوق إيران والعراق إلا عقب إسقاط الطائرة الأوكرانية يوم الثامن من يناير”.وجاء ذلك فى معرض رد الشركة على سؤال طرحه أعضاء فى البرلمان الهولندى عن موعد إيقاف التحليق فوق المنطقة وهل كان قبل أو بعد […]

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