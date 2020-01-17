سائرون: بدأت المياه الراكدة تتحرك والقوى السياسية تتنازل

2020/01/17 | 16:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب عن تحالف سائرون ، الجمعة، ان المياه الراكدة بدأت “تتحرك” والقوى السياسية “بدأت تتنازل” للعراق ومضت قدما لاختيار شخصية غير جدلية لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، مشيرا الى […]

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