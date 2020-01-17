تطورات جديدة بقضية (الثلاجات) في السماوة

2020/01/17 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع بمحافظة المثنى، اليوم الجمعة، بأن تطورات جديدة حصلت بقضية شراء الثلاجات في دائرة صحة المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأحكام التي صدرت مطلع العام الحالي 2020 بحق 5 موظفين في دائرة صحة المثنى ومن بينهم مدير عام الصحة ومدير قسم التدقيق في الدائرة بالحبس لمدة 4 سنوات، والافراج عن 15 آخرين بسبب عدم كفاية الأدلة".

وبين المصدر، أن "ممثلي الادعاء العام وهيئة النزاهة، لم يوافقان على قرار محكمة الجنايات في بغداد بخصوص الموظفين المفرج والبالغ عددهم 15 موظفا، حيث أقدما على تمييز القرار بشأن المفرج كل بحسب اختصاصه، طالبين الحكم عليهم أسوة بالموظفين الخمسة الذين حكم عليهم بالحبس 4 سنوات".

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