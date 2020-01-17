ميركل تعتزم زيارة تركيا نهاية الشهر الجاري

2020/01/17 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستعقد جلسة مباحثات في إسطنبول مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ24 من كانون الثاني الجاري.

وقال زايبرت، خلال إحاطة إعلامية: "فور انتهاء زيارتها لدافوس في 23 كانون الثاني، ستتوجه المستشارة إلى إسطنبول في الـ 24 من كانون الثاني، حيث ستعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التركي، أردوغان".

وأضاف بأن برنامج الزيارة يتضمن افتتاح حرم جديد للجامعة الألمانية التركية، مع أردوغان، ولقاءات مع ممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

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