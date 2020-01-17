الطيران الفرنسي والهولندي يعلقان رحلاتهما فوق الاجواء العراقية

2020/01/17 | 16:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت كل من شركة الطيران الفرنسي "إير فرانس"، وشركة "الطيران الهولندي"، وقف التحليق في الأجواء العراقية وإيرانية، بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة.وذكر ناطق باسم شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس"، ان "على سبيل الاحتياط قررت إير فرانس تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى إشعار آخر".وجاء القرار عقب أيام من تعرض قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غرب العراق، التي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، لهجوم صاروخي.

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