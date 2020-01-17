بعد عودته بأيام.. عشائر بني أسد

2020/01/17 | 16:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداتفقت عشائر من قبيلة بني أسد في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، على إعادة الدوام في المدارس إلى طبيعته، مهددة "فرق مكافحة الدوام" بتبعات قانونية وعشائرية في حال معاودة إغلاق المدارس.ووقعت العشائر على بيان من أربع نقاط بحسب ما اطلعت "كلكامش برس" على نسخة منه، ركزت على إعادة فتح قسم تربية قضاء الجبايش، واعتبار كل من يعارض المسيرة التربوية خارجاً عن إرادة أهالي القضاء، كما حذرت من "يكافح الدوام" بأنه سيعد خارجاً عن القانون وعلى السلطة، محملة أي "مسيء" مسؤولية أفعاله أمام العشائر والقانون.وكان متظاهرو محافظة ذي قار في مدينة الناصرية، وقضاء سوق الشيوخ، وغيرها من أقضية ونواحي المحافظة، قد اتفقوا على عودة دوام المدارس الابتدائية، إضافة إلى الدوائر الخدمية ذات المساس باحتياجات المواطنين.

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