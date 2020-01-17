مقتل (عروس كربلاء) لدى خروجها من ساحة الاعتصام

2020/01/17 | 16:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد نشطاء عراقيون خبر مقتل الناشطة والمسعفة العراقية الشابة هدى خضير، البالغة من العمر 23 عاما، بعد تعرضها لرصاص مجهولين في محافظة كربلاء، أمس الخميس.

وأفادت التقارير بأن "هدى فارقت الحياة في المستشفى بعد إطلاق النار عليها لدى خروجها من ساحة الاعتصام في محافظة كربلاء".

وجاء اغتيال هدى بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط العراقي أحمد سعدون المرشدي برصاص مجهولين قرب منزله في حي المهندسين وسط الحلة.

ونعى موظفو قسم العناية المركزة في محافظة كربلاء زميلتهم في العمل، وسط غضب شعبي من تزايد حالات اغتيال النشطاء، وسط عجز القوات الأمنية من حمايتهم.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الناشطة والمسعفة هدى خضير لقب "عروس كربلاء" لدورها البارز في إسعاف جرحى التظاهرات.

ويتعرض النشطاء والمتظاهرون في عموم المحافظات، لعمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، بسبب مشاركتهم في التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

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