سحب ركامية غربي البلاد.. مناطق واسعة تنتظر الأمطار

2020/01/17 | 16:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربدأت السحب الركامية بالتجمع في مناطق غربي البلاد، استعدادًا للتوجه نحو باقي المناطق في وسط وجنوب شرقي البلاد، مصحوبة بزخات مطر تستمر إلى فجر السبت.

متنبئ جوي: من المتوقع خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تبدأ السحب المكونة غربي البلاد والمصحوبة بزخات من الأمطار تمتد تدريجيًا نحو باقي المناطق

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدها "ألترا عراق": "ابتداءً، تطور وتكون السحب الركامية الرعدية من غربي البلاد، وخلال الساعات المقبلة، تزداد كميات السحب لتتجه نحو باقي المناطق مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار أحيانًا"، مشيرًا إلى أن "صور القمر الصناعي رصدت تصاعد الغبار المثار في مناطق الفرات الأوسط والجنوب بفعل الرياح الجنوبية الشرقية النشطة، حيث وصلت سرعتها إلى 40 كم، ومن المتوقع أن تزداد هباتها إلى 60 كم خلال الساعات القليلة المقبلة".

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تأثيران جويان بطريقهما إلى البلاد

أكد أنه "من المتوقع خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، تبدأ السحب المكونة غرب البلاد والمصحوبة بزخات من الأمطار تمتد تدريجيًا نحو باقي المناطق وصولًا لجنوب البلاد، فجر السبت".

بيّن السلامي أن "منخفضًا جويًا ينتج من اندماج منخفضين جويين، الأول قادم من البحر المتوسط، والثاني من البحر الأحمر، يؤثر على البلاد ليكون الطقس في المناطق كافة بين غائم جزئي وغائم مع فرصة لتساقط زخات مطر بعد الظهر تبدأ من جهة الغرب تمتد تدريجيًا نحو باقي المناطق مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا وفرص لتساقط الحالوب".

أشار إلى أن "درجات الحرارة العظمى ترتفع عما كانت عليه يوم أمس الخميس بفارق 3 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة الشمالية 15-8 م، المنطقة الوسطى 21-19 م، المنطقة الجنوبية 23-20 م".

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