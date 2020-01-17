وزير الداخلية يؤكد على عدم إعطاء فرصة للعبث بأمن العراق

2020/01/17 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، على استمرارية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وعدم اعطاء فرصة لكل من يحاول العبث بأمن العراق وشعبه.

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