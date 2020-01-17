جنازة الفنانة ماجدة الصباحي بحضور عدد من نجوم الفن.. صور

2020/01/17 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شيعت منذ قليل جنازة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، عقب صلاة الجمعة ، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ، بحضور عدد من نجوم الفن.وخرج الجثمان من مسجد مصطفى محمود ملفوفا بعلم مصر إلى مدافن العائلة ، بمدينة السادس من أكتوبر، برفقة إبنتها غادة نافع .وحضر الجنازة كل من الدكتور أشرف […]

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