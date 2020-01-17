إعتداءات بالجملة على مراسلي ومصوري وسائل إعلام في أربيل

2020/01/17 | 16:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين ماقام به أفراد من فريق الحماية الخاص بوزير الرياضة العراقي أحمد رياض من تعديات على طواقم صحفية تعمل لحساب قنوات فضائية، […]

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