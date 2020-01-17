قائد الثورة يبعث نداء إلی آية الله السيستاني

2020/01/17 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي نداء إلی آية الله السيستاني جراء حادث التواء لرجله اليسرى، أدى إلى كسر في فخذه....

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