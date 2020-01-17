وزير الخارجية الأمريكي يغرد بخصوص نجاح العملية الجراحية لسماحة الإمام السيستاني (دام ظلّه)

2020/01/17 | 16:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أمس الخميس.وكتب بومبيو على حسابه في “تويتر”، نشكر الله أن صاحب السماحة […]

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