تقرير نيابي بشأن احداث البصرة الاخيرة يوصي بأحالة بعض القيادات الامنية الى التحقيق

2020/01/17 | 16:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الجمعة، في تقريرها حول الأوضاع الأمنية التي شهدتها مؤخراً البصرة بأتخاذ اجراءات بحق بعض المقصرين من القيادات الأمنية.وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي […]

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