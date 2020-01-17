“مُهلة الناصرية” تقترب من الانتهاء.. التظاهرات العراقية نحو التصعيد

2020/01/17 | 16:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وسط تصاعد الغضب الشعبي، واستمرار عمليات اغتيال واختطاف #النشطاء في ساحات التظاهر، بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي حددها المحتجون في 13 كانون الثاني/يناير بعنوان “مهلة […]

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