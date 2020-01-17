بالصورة – بعد تشبييها بمايكل جاكسون… رد فعل غير متوقع من بسمة بوسيل

2020/01/17 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرجت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل عن صمتها أخيراً وردت على المتابعين الذين ينشرون تعليقات يشيرون فيها إلى أنها تشبه النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

ونشرت صورة له وأخرى لها عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليق: “آمل أن أصبح يوماً ما أسطورة مثله”.

ولم تتوقف التعليقات بعد انتشار الصورة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات.

وركز بعض المتابعين على خضوعها لعمليات تجميل غيرت معالم وجهها فيما أشار آخرون إلى أنها جميلة بكل حالاتها واعتبر فريق ثالث أنها تشبه النجم الراحل فعلاً.

ويذكر أن بسمة أثارت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت صورة جديدة لها وبدا فيها حذاؤها ملاصقاً للكاميرا ورغم الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ذلك حققت أكثر من 96 ألف إعجاب.

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