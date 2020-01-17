الرئيس بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع السيستاني

2020/01/17 | 17:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس مسعود بارزاني والمرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني

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