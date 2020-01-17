سهيل قبلان - الصحة النفسية تحفظ الصحة الجسدية

2020/01/17 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان عندما يصل الانسان الى قناعة وتذويت اهمية ترك السيئات والتخلي والاقلاع عن الشرور والموبقات والى ضرورة واهمية ممارسة الايجابيات المفيدة له وللمجتمع وخاصة المسؤول في اي مجال فانه بذلك يبدأ بالحفاظ على وتعميق الصحة النفسية وريها بالايجابيات والفضائل الجميلة والمحبة للجمال وتوطيد العلاقات وليس السلبيات والاضرار والشرور والقبائح والبشاعات ويذوت اهمية وضرورة وحيوية وفائدة وجمالية ان يصل الى قناعة عدم نبذ......

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