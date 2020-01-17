ما قاله زيدان عن إقالة فالفيردي وتعيين سيتين مدرباً لبرشلونة

2020/01/17 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تواجد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل يومٍ على مباراة إش...





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