شاهد..لحظة وصول اية الله السيستاني الى منزله

2020/01/17 | 17:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت قناة العالم على مقطع فيديو لوصول سيارة الاسعاف التي تقل آية الله السيد علي السيستاني الى منزله في النجف الاشرف، وذلك بعد مغادرته مستشفى "الكفيل ...

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