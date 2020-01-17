2020/01/17 | 17:14 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرات حاشدة في إيران دعما للحرس الثوري وتنديدا بجريمة اغتيال سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرات حاشدة في إيران دعما للحرس الثوري وتنديدا بجريمة اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرات حاشدة في إيران دعما للحرس الثوري وتنديدا بجريمة اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).