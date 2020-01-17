روسيا سترسل قمحا إلى العراق

2020/01/17 | 17:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سيرجي دانكفيرت رئيس الهيئة المعنية بالرقابة على السلامة الزراعية في روسيا إن بلاده سترسل قمحا على سبيل الاختبار إلى العراق والجزائر في المستقبل القريب.

وفي ديسمبر، قال العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق الأوسط، إنه يعتزم استيراد 750 ألف طن من القمح في 2020.

ويحتاج العراق ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه لدعم الغذاء.

ويخلط العراق قمحا محليا مع حبوب من أستراليا وكندا والولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى هدف استيراد 750 ألف طن قمح العام المقبل، قال حسنين الزبيدي الرئيس الجديد للشركة العامة لتجارة الحبوب في تصريحات سابقة لوكالة رويترز إن هذا "ضمن ميزانيتنا التخطيطية للعام المقبل".

وقال الزبيدي، الذي تولى المنصب كرئيس لمشتري الحبوب الحكومي في أكتوبر ، إن العراق لديه 1.2 مليون طن من احتياطيات القمح الاستراتيجية، وهو ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر.

وحل الزبيدي محل نعيم المكصوصي بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات ضد الحكومة والمطالبة بالقضاء على الفساد.



وامتدت الاحتجاجات، التي قتل فيها حوالي 400 متظاهر، إلى ميناء أم قصر المطل على الخليج.

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