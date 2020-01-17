طلبة جامعة كربلاء يستنكرون الاعتداءات التي طالت المتظاهرين

2020/01/17 | 17:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادندد طلبة جامعة كربلاء، اليوم الجمعة، بالاعتداءات الوحشية التي طالت المتظاهرين السلميين في مختلف المحافظات التي تشهد تظاهرات واسعة.وذكر مراسلنا في كربلاء، أن طلبة جامعة كربلاء نظموا عصر اليوم، مسيرة حاشدة ورفعوا لافتات تعبر عن تضامنهم مع المتظاهرين السلميين في مواقفهم ومطالباتهم بالاصالاح والقضاء على الطبقة السياسية الفاسدة.واضاف مراسلنا ان طلبة جامعة كربلاء بعثوا رسائل تضامن الى المتظاهرين في الناصرية والبصرة ووقوفهم ضد حملات القمع والاعتقال واشادتهم بتضحياتهم من اجل تحقيق اهداف الثورة التي انطلقت في الاول من تشرين الاول من العام الماضي 2019 وما زلت مستمرة لحد الان.

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