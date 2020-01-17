مفوضة الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في سوريا فشل مرة أخرى بحماية المدنيين

2020/01/17 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ان وقف إطلاق النار في سوريا، فشل مرة أخرى في حماية المدنيين.

ودعت باشليه، في تصريح حول وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع في سوريا، دعت لوقف فوري للقتال في إدلب، مضيفة ان من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم، في ضربات صاروخية من الجو والبر.

وجاءت تصريحات باشليه بعد يوم واحد من تأكيدات للأمم المتحدة، بشأن نزوح نحو ثلاثمئة وخمسين ألف سوري، معظمهم من النساء والأطفال، منذ مطلع الشهر الماضي، الى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، بسبب تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب.

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