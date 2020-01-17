شاهد باللغة العربية.. آية الله خامنئي: اميركا تريد تقسيم العراق

2020/01/17 | 17:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي؛ ان امريكا تريد تقسيم العراق، ونهب ثرواته النفطية، مشيرا الى الوقاحة والصلافة التي ابدتها هذه ا...

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