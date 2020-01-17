شاهد.. شباب التحرير يعبرون عن مطالبهم من خلال أغنية وطنية معّبرة

2020/01/17 | 17:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد القى متظاهرو ساحة التحرير، انشودة وطنية معبرة عن مطالب المتظاهرين وتحمل رسائل عدة للقوى السياسية، لعدم تنفيذ مطالب المتظاهرين.وشارك في الانشودة العفوية، شباب من الذكور والإناث للتعبير عن امتعاضهم من تأخر القوى السياسية في الاستجابة للمنتفضين.فيديو جميل ومعبر من شباب #ساحة_التحرير الان #بغداد pic.twitter.com/0Vc8xQtCW8 — montadhar naser منتظر ناصر (@montadhar_naser) […]

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