في العراق.. التّمرّد ضدّ التّدخّل الإيراني يتنامى بين جيل الشباب

2020/01/17 | 17:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صارت الميليشيات الشيعية التابعة للحشد الشعبي، التي تم تشكيلها وتسليحها في البداية من قبل #فيلق_القدس وهي وحدة النخبة في #الحرس_الثوري الإيراني، لمحاربة #داعش ، رأس الحربة للنفوذ السياسي والاقتصادي الإيراني […]

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