منتخب العراق بالقوس والسهم يشارك في بطولة فزاع الدولية

2020/01/17 | 17:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يشارك المنتخب العراقي للقوس والسهم في بطولة فزاع الدولية بالقوس والسهم التي تقام في الامارات العربية المتحدة في الخامس عشر من شهر شباط القادم.

وقالت الامين العام للجنة البارالمبية العراقية رئيس اتحاد القوس والسهم د.



كوثر حسين ان المنتخب العراقي للعبة سيدخل يوم الاحد المقبل معسكرا تدريبيا في المركز التدريبي للقوس والسهم بالعاصمة بغداد استعدادا للمشاركة في البطولة التي تعد من اقوى البطولات التي تشارك فيها منتخبات عالية المستوى.

واضافت حسين ان الوفد العراقي الذي سيرأسه امين سر الاتحاد حيدر محسن يضم اربعة اشخاص بينهم ثلاثة لاعبين ومدرب وهم زمن حسين وسارة حيال وسليمان فياض والمدرب مصطفى محمد كاظم.

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