رويترز: حريق في سفينة قبالة دبي

2020/01/17 | 17:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن حريقا شب في سفينة قبالة ساحل دبي اليوم الجمعة.

وورد في أحد المنشورات أن "الدخان تبدد لكن الوضع لا يزال يبدو سيئا، وهناك الكثير من القوارب حولها (السفينة) الآن وتتجه نحوها...



شاهدت طائرات هليكوبتر وقوارب تتجه نحوها".

ولم تعلق السلطات حتى الآن على الحريق الذي يأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

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