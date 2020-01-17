متظاهرو واسط يتوافدون على ساحة الاعتصام في الكوت

2020/01/17 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من متظاهري محافظة واسط، اليوم الجمعة، على ساحة التظاهرات الرئيسية في مدينة الكوت لدعم وتوحيد الشعارات مع بقية الساحات في المحافظات الاخرى.وقال مراسل "كلكامش برس" إن المئات من متظاهري واسط توافدو على ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الكوت، وهم يحملون نفس التطلعات التي خرج من اجلها شباب مدينة الكوت طيلة الفترة الماضية وإنهم مساندون لهم ومستمرون معهم.وقال عدد من المتظاهرين إن "محافظة واسط قدمت عدد كبير من شهداء الحشد الشعبي في المعارك ضد داعش فأنها تقف اليوم ضد مظاهر الفساد في السلطة".

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