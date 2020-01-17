2020/01/17 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجدد معتصمو مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، مطالبتهم بتدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لحماية أرواح المتظاهرين وتجنيب العراق شبح الحرب الأهلية والضغط على الكتل السياسية.وذكر مراسلنا في محافظة ذي قار، ان المعتصمين حملوا لافتات عبرت عن هذه المطالب وترديد هتافات وشعارات مطلبية أكدت على استمرار الاعتصام والإضراب عن الدوام لحين تحقيق هذه المطالب.وركز المتظاهرون على ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لضمان تحقيق مطالب التظاهرات الاحتجاجية.يذكر ان ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية تشهد منذ الاول من تشرين الاول من العام الماضي تظاهرات واسعة وبمشاركة مختلف فئات المجتمع وابناء المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمو الناصرية يجددون مطالبتهم بتدخل أممي لحمايتهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمو الناصرية يجددون مطالبتهم بتدخل أممي لحمايتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).