2020/01/17 | 17:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

طالب متظاهرو محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، الامم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل لتجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية.

وذكر مراسل "الغد برس"، أن، العديد من المتظاهرين رفعوا لافتات طالبوا فيها تدخل الأمم المتحدة ومجلس لتجنيب البلاد شبح الحرب الأهلية الساعية لها بعض الأطراف السياسية داخل العراق.

وبقي 3 ايام على انتهاء المهلة التي اعطتها ذي قار للحكومة المركزية التي من أجل تنفيذ الإصلاحات التي خرجوا من أجلها قبل أقدامهم على قطع الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة والرابط بين البصرة وبغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. متظاهرو ذي قار يطالبون مجلس الأمن الدولي بتجنيب البلاد الحرب الأهلية الساعية لها بعض الأطراف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. متظاهرو ذي قار يطالبون مجلس الأمن الدولي بتجنيب البلاد الحرب الأهلية الساعية لها بعض الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).