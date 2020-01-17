صورة وتعليق!القبض على علاوي كَكَو آمر فوج مكافحة الدوام في الكوت

2020/01/17 | 18:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إلقاء القبض على علاوي كَكَو آمر فوج مكافحة الدوام في الكوت

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