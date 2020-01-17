الأوضاع الإقتصادية في قضاء الحمدانية تساهم في زيادة في هجرة المسيحيين

2020/01/17 | 18:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بسبب عدم تجديد العلاقات الإجتماعية والإقتصادية بين القرى والمدن الموجودة في قضاء الحمدانية تدهورت الأوضاع الإقتصادية في العديد من البلدات والمدن وأدّى هذا إلى هجرة العوائل العائدة إلى بيوتها بعد تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.يرى البعض من أصحاب المحلات في مدينة بغديدا بأنّ نقاط …

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