العراق يفاتح ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الصين

2020/01/17 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، مفاتحة ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة على غرار الاتفاق الذي جرى مع الصين.

وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إن "الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات اخرى".

وأضاف أن "الجانب الاميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها"، مشيراً إلى أن "العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسيلي لتفعيلها".

وختم صالح بالقول إن "العراق يرحب بالإنفتاح على جميع الدول".

وكان مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، قد أكد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن العراق اشترط على الشركات الصينية تنفيذ المشاريع بالتكنولوجيا العالمية الأمريكية والأوروبية، وأن الحكومة لن تقبل بمشاريع من الدرجة الثانية، بل بمشاريع من الدرجة الأولى وتخدم المجتمع.

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